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Швентек спаслась в матче с Канепи и вышла в полуфинал Australian Open

Титулованная полька отыграла отставание в сет и брейк
Теннис Grand Slam
08:39
Швентек спаслась в матче с Канепи и вышла в полуфинал Australian Open
Ига Швентек / Фото - WTA
Девятая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек с большими трудностями переиграла Кайю Канепи в четвертьфинале Australian Open со счетом 4:6, 7:6(2), 6:3.

За 3 часа 2 минуты матча соперницы оформили по пять эйсов. Швентек также допустила 12 двойных ошибок и шесть раз взяла чужую подачу. В свою очередь, 115-й номер рейтинга WTA Канепи выполнила четыре двойные ошибки и пять брейков. 

По ходу матча Ига отыграла отставание в сет и брейк (вторую партию она начала с проигранного гейма на своей подаче).

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

Ранее в четвертьфинале Australian Open француз Гаэль Монфис проиграл итальянцу Маттео Берреттини (4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6).
Владимир Кириченко
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Теги

Ига Швентек Кайя Канепи Australian Open

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