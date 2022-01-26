Швентек спаслась в матче с Канепи и вышла в полуфинал Australian Open

Титулованная полька отыграла отставание в сет и брейк

Ига Швентек / Фото - WTA

Девятая ракетка мира, польская теннисисткас большими трудностями переигралав четвертьфинале Australian Open со счетом 4:6, 7:6(2), 6:3.За 3 часа 2 минуты матча соперницы оформили по пять эйсов. Швентек также допустила 12 двойных ошибок и шесть раз взяла чужую подачу. В свою очередь, 115-й номер рейтинга WTA Канепи выполнила четыре двойные ошибки и пять брейков.По ходу матча Ига отыграла отставание в сет и брейк (вторую партию она начала с проигранного гейма на своей подаче).Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.Ранее в четвертьфинале Australian Open французпроиграл итальянцу