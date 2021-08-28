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Симона сняли с US Open из-за контакта с заболевшим COVID-19

Француз не исключает, что больше никогда не выступит в Нью-Йорке
Теннис Grand Slam
28 августа 22:20
Симона сняли с US Open из-за контакта с заболевшим COVID-19
Жиль Симон / фото - tennishead.net

Экс-шестую ракетку мира Жиля Симона сняли с US Open.

L’Equipe пишет, что Симон контактировал со своим тренером, у которого был обнаружен коронавирус: заболевший изолирован, Симон тоже.

Сообщается, что Симон сдал отрицательный тест, но ранее не был вакцинирован от ковида.

По словам 36-летнего француза, этот US Open мог стать последним в его карьере.

Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Жиль Симон US Open коронавирус

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