Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»
Симона сняли с US Open из-за контакта с заболевшим COVID-19
Француз не исключает, что больше никогда не выступит в Нью-Йорке
28 августа 22:20
Жиль Симон / фото - tennishead.net
Экс-шестую ракетку мира Жиля Симона сняли с US Open.
L’Equipe пишет, что Симон контактировал со своим тренером, у которого был обнаружен коронавирус: заболевший изолирован, Симон тоже.
Сообщается, что Симон сдал отрицательный тест, но ранее не был вакцинирован от ковида.
По словам 36-летнего француза, этот US Open мог стать последним в его карьере.
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.