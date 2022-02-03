Монфис: «Ничего не имею против Медведева, но то, что сотворил Надаль - просто волшебство»
Синнер и Медведев не сыграют на турнире в Роттердаме. Известны причины
Маррей и Тсонга получили wild card
Даннил Медведев / Фото - TwitterТоповые теннисисты, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер снялись с турнира в Роттердаме, который состоится на следующей неделе.
Медведев не успел восстановиться после Australian Open, а итальянец не сможет поехать из-за коронавируса.
В основной сетке турнира их заменят американец Маккензи Макдональд и голландец Ботик ван де Зандшульп.
Также стало известно, что экс-первая ракетка Энди Маррей и французский ветеран Жо-Вильфрид Тсонга получили на турнир в Нидерландах wild card.
Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович изменил свою позицию в отношении вакцинации против коронавируса.
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