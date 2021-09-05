Монфис едва не сотворил чудо-камбэк против Синнера на US Open
Синнер: «Монфис играет невероятно при заполненных трибунах»
Молодой итальянец рассказал о победе над французским теннисистом
5 сентября 14:31
Фото: twitter.com/janniksin
16-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу в пяти сетах над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге Открытого чемпионата США. Слова Синнера приводит пресс-служба АТР:
«Монфис любит играть при заполненных трибунах, в такой атмосфере он играет просто невероятно. У меня были и в третьем, и в четвертом сетах, но я ими не воспользовался. Но я остался в игре и доволен этим матчем.
Мне нравится пятисетовый формат. Но этот матч было бы лучше выиграть пораньше. Хотя я все равно испытал невероятные чувства. Считаю, что нужно уметь справляться с тяжелыми моментами, а в ключевых эпизодах показывать свой лучший теннис. Сегодня у меня это получилось».
Напомним, Монфис также отметил уровень игры Синнера.
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