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Синнер: «Монфис играет невероятно при заполненных трибунах»

Молодой итальянец рассказал о победе над французским теннисистом
Теннис Grand Slam
5 сентября 14:31
Синнер: «Монфис играет невероятно при заполненных трибунах»
Фото: twitter.com/janniksin

16-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу в пяти сетах над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге Открытого чемпионата США. Слова Синнера приводит пресс-служба АТР:

«Монфис любит играть при заполненных трибунах, в такой атмосфере он играет просто невероятно. У меня были и в третьем, и в четвертом сетах, но я ими не воспользовался. Но я остался в игре и доволен этим матчем.

Мне нравится пятисетовый формат. Но этот матч было бы лучше выиграть пораньше. Хотя я все равно испытал невероятные чувства. Считаю, что нужно уметь справляться с тяжелыми моментами, а в ключевых эпизодах показывать свой лучший теннис. Сегодня у меня это получилось».


Напомним, Монфис также отметил уровень игры Синнера.

Сергей Остапенко
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Теги

Янник Синнер Гаэль Монфис

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