Синнер: «Монфис играет невероятно при заполненных трибунах»

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16-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу в пяти сетах над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге Открытого чемпионата США. Слова Синнера приводит пресс-служба АТР:

Мне нравится пятисетовый формат. Но этот матч было бы лучше выиграть пораньше. Хотя я все равно испытал невероятные чувства. Считаю, что нужно уметь справляться с тяжелыми моментами, а в ключевых эпизодах показывать свой лучший теннис. Сегодня у меня это получилось».