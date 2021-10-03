Синнер – второй финалист турнира в Софии
Синнер: «Монфис – крепкий орешек, у нас всегда получаются напряженные матчи»
Итальянец – о предстоящем финале турнира в Софии
Янник Синнер / фото - Getty Images
14-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира в Софии, Болгария, победив в матче 1/2-й сера Филипа Кайиновича. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Синнер поделился ожиданиями от грядущего финала, в котором ему предстоит сыграть против Гаэля Монфиса.
«Это был хороший матч. Я рад стоять тут в качестве победителя и в финале буду максимально готов к Монфису. Мы с ним давно знакомы, часто встречались на кортах Тура и за их пределами. Он крепкий орешек, у нас всегда получаются напряженные дуэли. Последний который был у нас, на US Open, выдался очень не простым. В решающем матче оба отдадим свои силы и с трофеем выйдет сильнейший».
Напомним, Монфис также поделился ожиданиями от финала.
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