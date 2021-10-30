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Синнер не оставил шансов Рууду и вышел в полуфинал турнира в Вене

Далее на итальянца ожидает 49-я ракетка мира


Теннис ATP
30 октября 08:51
Синнер не оставил шансов Рууду и вышел в полуфинал турнира в Вене
Янник Синнер / Фото - tennisnet.com
20-летний итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнире в Вене (Австрия) без особых проблем переиграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:1.

За 1 час 37 минут матча Синнер оформил 10 эйсов и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 8-й номер рейтинга АТР дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. 

После этой победы Синнера счет личных встреч теннисистов стал 2:0 в пользу итальянца.

В полуфинале турнира в Вене Синнер проверит на прочность Фрэнсиса Тиафо.

Напомним, во втором раунде соревнований Тиафо переиграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса.
Владимир Кириченко
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Янник Синнер Каспер Рууд

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