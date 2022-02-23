Маррей: «Я и сам не ангел, но поведение Зверева просто недопустимо»
Синнер – о победе над Марреем: «Он настоящая легенда. Его боевой дух невероятен»
Итальянец выбил экс-первую ракетку мира со второго круга Дубае
Янник Синнер / фото - Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл десятому номеру мирового рейтинга Яннику Синнеру во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (5:7, 2:6).
В послематчевом комментарии пресс-службе ATP Синнер прокомментировал результат этого матча, заявив, что для него большая честь разделить корт с знаменитым теннисистом.
«Разделить корт с Энди Марреем – это особое чувство. Он настоящая легенда. Выиграл три турнира Большого Шлема, очень много титулов и у него были неудачные моменты с операциями. Его боевой дух невероятен.
Немного нервничал во время матча. Я проиграл ему в нашем прошлом матче в Стокгольме в прошлом году. Сегодня пытался оставаться сфокусированным на своей игре и это сработало. Думаю, что в целом сыграл хорошо, особенно в первом сете, когда было несколько напряженных моментов».
Напомним, Маррей прокомментировал дисквалификацию Зверева с турнира в Акапулько.
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