Синнер – о победе над Марреем: «Он настоящая легенда. Его боевой дух невероятен»

Янник Синнер / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл десятому номеру мирового рейтинга Яннику Синнеру во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (5:7, 2:6).

В послематчевом комментарии пресс-службе ATP Синнер прокомментировал результат этого матча, заявив, что для него большая честь разделить корт с знаменитым теннисистом.

Немного нервничал во время матча. Я проиграл ему в нашем прошлом матче в Стокгольме в прошлом году. Сегодня пытался оставаться сфокусированным на своей игре и это сработало. Думаю, что в целом сыграл хорошо, особенно в первом сете, когда было несколько напряженных моментов».