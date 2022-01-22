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Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open

Итальянец продолжает победный путь на турнире
Теннис Grand Slam
13:06
Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open
Янник Синнер / Фото - eurosport
10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер со счетом 6:4, 1:6, 6:3, 6:1 переиграл японца Таро Даниэля в третьем раунде Australian Open.

За чуть менее 3 часа матча Синнер оформил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. В свою очередь, 120-й номер рейтинга АТР Даниэль 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал четыре брейка. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

В следующем раунде турнира Синнер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в третьем раунде Australian Open обыграл британца Даниэля Эванса (6:4, 6:1, 6:1).

Владимир Кириченко
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Янник Синнер Australian Open Таро Даниэль

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