Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open

Итальянец продолжает победный путь на турнире

Янник Синнер / Фото - eurosport

10-я ракетка мира, итальянский теннисистсо счетом 6:4, 1:6, 6:3, 6:1 переиграл японцав третьем раунде Australian Open.За чуть менее 3 часа матча Синнер оформил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов. В свою очередь, 120-й номер рейтинга АТР Даниэль 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал четыре брейка.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В следующем раунде турнира Синнер встретится с австралийцемРанее канадский теннисиств третьем раунде Australian Open обыграл британца