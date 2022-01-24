Синнер переиграл 120-ю ракетку мира и вышел в 1/8 финала Australian Open
Синнер переиграл Де Минаура в 1/8 финала Australian Open
20-летний итальянец одержал уверенную победу над своим визави
11:42
Янник Синнер / Фото - ATP10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, без проблем обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6(3), 6:3, 6:4 в четвертом раунде Australian Open.
За 2 часа 35 минут матча Синнер оформил девять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 42-йномер рейтинга АТР семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк.
После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал 3:0 в пользу 20-летнего итальянца.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер встретится с американцем Тэйлором Фритцом или греком Стефаносом Циципасом.
Ранее Даниил Медведев выиграл у американца Максима Кресси (6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5) в четвертом раунде Australian Open.
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