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Синнер переиграл Де Минаура в 1/8 финала Australian Open

20-летний итальянец одержал уверенную победу над своим визави
Теннис Grand Slam
11:42
Синнер переиграл Де Минаура в 1/8 финала Australian Open
Янник Синнер / Фото - ATP
10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, без проблем обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6(3), 6:3, 6:4 в четвертом раунде Australian Open.

За 2 часа 35 минут матча Синнер оформил девять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 42-йномер рейтинга АТР семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. 

После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал 3:0 в пользу 20-летнего итальянца.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер встретится с американцем Тэйлором Фритцом или греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Даниил Медведев выиграл у американца Максима Кресси (6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5) в четвертом раунде Australian Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Янник Синнер Australian Open Алекс Де Минаур

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