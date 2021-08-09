Синнер в тяжелейшем матче пробился во второй круг Roland Garros
Синнер стал триумфатором турнира в Вашингтоне
В финальном матче 19-летний итальянец огорчил американца Макдональда
Янник Синнер / Фото - hindustantimes.tech24-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, не без проблем переиграл американца Маккензи Макдональда в финале турнира в Вашингтоне (США) со счетом 7:5, 4:6, 7:5.
За чуть менее 3 часа матча 19-летний Синнер оформил девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 107-й номер рейтинга АТР пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
За триуфм на турнире Citi Open Синнер получил 500 рейтинговых очков и $350,755 призовых.
Накануне другого итальянца Лоренцо Музетти (ATP, 60) сняли с турнира серии ATP1000 в Торонто (Канада) за нарушение антиковидных правил.
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