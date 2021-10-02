Синнер – второй финалист турнира в Софии

В решающем матче итальянцу предстоит сыграть против Монфиса

Янник Синнер / фото - Getty Images

14-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира в Софии, Болгария, победив в матче 1/2-й сера Филипа Кайиновича. Поединок завершился со счетом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты. Синнер сумел сделать 7 эйсов, реализовал 4 брейкпоинта из 8-и, допустив всего одну «двойную». Его оппонент сделал два эйса и выиграл 2 гейма на приеме, допустив две двойные ошибки.

В финале Синнеру будет противостоять француз Гаэль Монфис, который в своем матче обыграл Маркоса Хирона.

Напомним, Монфис играл с Синнером в третьем круге US Open.