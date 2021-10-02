Синнер: «Монфис играет невероятно при заполненных трибунах»
Синнер – второй финалист турнира в Софии
В решающем матче итальянцу предстоит сыграть против Монфиса
Янник Синнер / фото - Getty Images
14-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира в Софии, Болгария, победив в матче 1/2-й сера Филипа Кайиновича. Поединок завершился со счетом 6:3, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты. Синнер сумел сделать 7 эйсов, реализовал 4 брейкпоинта из 8-и, допустив всего одну «двойную». Его оппонент сделал два эйса и выиграл 2 гейма на приеме, допустив две двойные ошибки.
В финале Синнеру будет противостоять француз Гаэль Монфис, который в своем матче обыграл Маркоса Хирона.
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