Синнер выиграл стартовый матч на Australian Open

Итальянец в трех сетах разобрался с португальцем Жоао Соузой

Янник Синнер / Фото - АТР

Десятая ракетка мира, итальянецуверенно переиграл португальцасо счетом 6:4, 7:5, 6:1 в первом раунде Australian Open.За чуть более 2 часа матча Синнер оформил три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, 140-й номер рейтинга АТР Соуза один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка.После этой победы Синнер сравнял счет в личных встречах теннисистов – 1:1.Во втором раунде Australian Open Синнер встретится с американцемНапомним, восьмая ракетка мира, норвежский теннисист