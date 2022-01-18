Невероятный Синнер сравнял счет в матче Италия – Хорватия
Синнер выиграл стартовый матч на Australian Open
Итальянец в трех сетах разобрался с португальцем Жоао Соузой
09:18
Янник Синнер / Фото - АТРДесятая ракетка мира, итальянец Янник Синнер уверенно переиграл португальца Жоау Соузу со счетом 6:4, 7:5, 6:1 в первом раунде Australian Open.
За чуть более 2 часа матча Синнер оформил три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, 140-й номер рейтинга АТР Соуза один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка.
После этой победы Синнер сравнял счет в личных встречах теннисистов – 1:1.
Во втором раунде Australian Open Синнер встретится с американцем Стивом Джонсоном.
Напомним, восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с Australian Open-2022.
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