Берреттини вышел в свой первый финал Шлема, обыграв Гуркача
Синнер занял место Берреттини на Итоговом и нанес второе поражение Гуркачу
Маттео снялся с турнира из-за травмы
Янник Синнер / фото - Getty Images
11-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, заменивший своего соотечественника Маттео Берреттини, добыл свою первую победу на Итоговом турнире в Турине, обыграв Хуберта Гуркача во втором матче Красной группы. Дуэль закончилась со счетом 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут. За это время Синнер сумел сделать 5 эйсов, не дал реализовать Гуркачу ни одного брейкпоинта и выиграл 5 геймов кряду, не допустив ни одной двойной ошибки. Его оппонент 4 раза подал навылет, спас 2 брейкпоинта и выиграл лишь 4 гейма на своей подаче, также не совершив ни одной «двойной».
В следующем матче Синнер сыграет против лидера группы, 2-й ракетки мира Даниила Медведева.
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