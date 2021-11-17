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Синнер занял место Берреттини на Итоговом и нанес второе поражение Гуркачу

Маттео снялся с турнира из-за травмы
Теннис ATP
07:44
Синнер занял место Берреттини на Итоговом и нанес второе поражение Гуркачу
Янник Синнер / фото - Getty Images

11-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, заменивший своего соотечественника Маттео Берреттини, добыл свою первую победу на Итоговом турнире в Турине, обыграв Хуберта Гуркача во втором матче Красной группы. Дуэль закончилась со счетом 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут. За это время Синнер сумел сделать 5 эйсов, не дал реализовать Гуркачу ни одного брейкпоинта и выиграл 5 геймов кряду, не допустив ни одной двойной ошибки. Его оппонент 4 раза подал навылет, спас 2 брейкпоинта и выиграл лишь 4 гейма на своей подаче, также не совершив ни одной «двойной».

В следующем матче Синнер сыграет против лидера группы, 2-й ракетки мира Даниила Медведева.

Напомним, Медведев победил Зверева во втором матче группы.

Михаил Рыбак
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Теги

Итоговый турнир ATP Янник Синнер Хуберт Гуркач Маттео Берреттини

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