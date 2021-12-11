Сказка продолжается. 24-летний украинец вышел в финал дебютного для себя «челленджера»

Олег Приходько сумел победить соперника, несмотря на разгромно проигранный первый сет

Фото: АТР

Украинский теннисист Олег Приходько стал финалистом грунтового турнира серии ATP Challenger Tour в Анталье, Турция. 708 ракетка мира в трех партиях обыграл представителя Италии Джованни Фонио – 1:6, 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут. За это время Приходько выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Приходько впервые выступает в основной сетке «челленджера», куда он попал «лаки-лузер». Соперником украинца по финалу станет победитель матча Нерман Фатич – Евгений Тюрнев.

В обновленном рейтинге АТР Приходько совершит скачок более, чем на сто позиций и займет, как минимум, 546 место – личный рекорд. В случае победы в финале, прогресс будет еще больше.

Напомним, параллельно проходит аналогичный турнир в Италии, где в полуфинал пробился другой представитель Украины – Виталий Сачко.