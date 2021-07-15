МОК внес изменения в формат церемонии награждения призеров Токио-2020. Это уже не новшество
Скоро никого не останется. Эванс не сыграет на Олимпиаде в Токио
Причина – не удивляет
Даниэль Эванс / Фото - ATP28-я ракетка мира, британский теннисист Даниэль Эванс в Instagram сообщил, что не примет участие в Олимпийских играх в Токио.
«К сожалению, я сдал положительный тест на коронавирус и вынужден пропустить Игры. У меня просто не получится подготовиться. Очень разочарован».
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также легендарный швейцарец Роджер Федерер.
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