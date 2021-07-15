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Скоро никого не останется. Эванс не сыграет на Олимпиаде в Токио

Причина – не удивляет
Теннис ATP
08:41
Скоро никого не останется. Эванс не сыграет на Олимпиаде в Токио
Даниэль Эванс / Фото - ATP
28-я ракетка мира, британский теннисист Даниэль Эванс в Instagram сообщил, что не примет участие в Олимпийских играх в Токио.

«К сожалению, я сдал положительный тест на коронавирус и вынужден пропустить Игры. У меня просто не получится подготовиться. Очень разочарован».


Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, а также легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Владимир Кириченко
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Теги

Токио-2020 Даниэль Эванс

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