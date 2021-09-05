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«Сломаю тебе ногу». На американскую теннисисту обрушился дикий хейт после поражения на US Open

Слоан Стивенс показала сообщения от обезумевших фанатов
Теннис Grand Slam
5 сентября 12:49
«Сломаю тебе ногу». На американскую теннисисту обрушился дикий хейт после поражения на US Open
Фото: Getty Images

Американская теннисистка Слоан Стивенс проиграла Анжелике Кербер в третьем круге US Open.

После матча на 66-ю ракетку мира обрушился гнев не самых адекватных фанатов. Об этом теннисистка написала в Instagram:

«Я тоже человек, и меня задевают две тысячи сообщений с оскорблениями от людей, которые расстроены вчерашним результатом. Тяжело читать такие вещи, но я опубликую, чтобы вы тоже видели, что бывает после поражений».

Также Стивенс прикрепила скриншоты сообщений с угрозами:

«Обещаю найти тебя и сломать ногу так, чтоб ты ходить не смогла. Такие мошенницы, как ты, должны получить пожизненный срок», «Как насчет того, чтобы меньше времени тратить на позирование для фотографий и больше – на тренировки? Ты, тупая ..., даже не можешь взять чужую подачу, чтобы спасти свою … жизнь, грязная …».

Стивенс является чемпионкой US Open-2017, а также бывшей третьей ракеткой мира.

Видеообзор матча Стивенс – Кербер:


Сергей Остапенко
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Слоан Стивенс

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