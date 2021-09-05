Улыбку сдержать не получится. Самые смешные моменты на US Open
«Сломаю тебе ногу». На американскую теннисисту обрушился дикий хейт после поражения на US Open
Слоан Стивенс показала сообщения от обезумевших фанатов
5 сентября 12:49
Фото: Getty Images
Американская теннисистка Слоан Стивенс проиграла Анжелике Кербер в третьем круге US Open.
После матча на 66-ю ракетку мира обрушился гнев не самых адекватных фанатов. Об этом теннисистка написала в Instagram:
«Я тоже человек, и меня задевают две тысячи сообщений с оскорблениями от людей, которые расстроены вчерашним результатом. Тяжело читать такие вещи, но я опубликую, чтобы вы тоже видели, что бывает после поражений».
Также Стивенс прикрепила скриншоты сообщений с угрозами:
«Обещаю найти тебя и сломать ногу так, чтоб ты ходить не смогла. Такие мошенницы, как ты, должны получить пожизненный срок», «Как насчет того, чтобы меньше времени тратить на позирование для фотографий и больше – на тренировки? Ты, тупая ..., даже не можешь взять чужую подачу, чтобы спасти свою … жизнь, грязная …».
Стивенс является чемпионкой US Open-2017, а также бывшей третьей ракеткой мира.
Видеообзор матча Стивенс – Кербер:
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