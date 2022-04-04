Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP

Зверев вернулся на третье место в рейтинг-листе

Сергей Стаховский / Фото: ATP

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



В первой десятке произошло несколько изменений – Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля, а финалист Masters в Майами Каспер Рууд подвинул с восьмой строчки Андрея Рублева. Победитель же турнира Карлос Алькарас занял 11-е место в обновленном рейтинг-листе.

В Украине звание первой ракетки де-юре перешло к Сергея Стаховскому. Но учитывая то, что Сергей объявил о завершении карьеры, де-факто украинским теннисистом с самым высоким рейтингом является Илья Марченко.

Напомним, что ранее рашисты разбомбили теннисный клуб в Киеве.