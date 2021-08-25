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Снигур боролось больше двух с половиной часов, но проиграла на старте квалификации US Open

Украинская теннисистка уступила 167-й ракетке мира
Теннис Grand Slam
21:17
Снигур боролось больше двух с половиной часов, но проиграла на старте квалификации US Open
Фото: ФТУ

19-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в первом круге квалификации US Open. 207-я ракетка мира уступила 167-му номеру рейтинга Мариам Болквадзе из Грузии – 5:7, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа и 45 минут. За это время Снигур выполнила 1 подачу навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 8 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 9 брейк-поинтов.


Снигур сыграла в квалификации всех турниров Большого шлема в этом сезона, однако каждый раз проигрывала в первом круге.

Ранее во второй круг квалификации пробилась Леся Цуренко. А вот Катарина Завацкая выступление на Открытом чемпионате США завершила.

Сергей Остапенко
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Дарья Снигур

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