Снігур переграла білоруску на шляху до півфіналу турніру у Франції

Українка в двох сетах переграла Готовко

Фото: btu.org.ua

Дарія Снігур (WTA, 143) вийшла в півфінал турніру серії ITF60 у Франції, перегравши Юлію Готовко (WTA, 213) 7:6 (3), 6:2.



За годину з чвертю українка реалізувала 5 брейк-пойнтів з восьми. Білоруска зробила 3 брейки, 2 ейси та допустила дві «подвійні». Відмітимо, що у першому сеті Дарина відігралася з рахунку 0:3.

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