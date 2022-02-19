Снигур уступила во втором круге турнира во Франции
Снигур пробилась в финал турнира ITF в Германии
Украинке понадобилось два сета для победы
Дарья Снигур / фото - itftennis.com
Украинская теннисистка Дарья Снигур в двух сетах обыграла представительницу России Эрику Андрееву в полуфинале турнира ITF60 в Германии со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Снигур совершила 5 брейков и проиграла на подаче один гейм.
В финале турнира Дарья встретится с Грет Минен из Бельгии. Стоит отметить, что в Германии украинка может взять свой первый титул в 2022 году.
Напомним, на турнире во Франции Снигур уступила во втором круге.
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