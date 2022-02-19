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Снигур пробилась в финал турнира ITF в Германии

Украинке понадобилось два сета для победы
Теннис WTA
19:52
Снигур пробилась в финал турнира ITF в Германии
Дарья Снигур / фото - itftennis.com

Украинская теннисистка Дарья Снигур в двух сетах обыграла представительницу России Эрику Андрееву в полуфинале турнира ITF60 в Германии со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Снигур совершила 5 брейков и проиграла на подаче один гейм.

В финале турнира Дарья встретится с Грет Минен из Бельгии. Стоит отметить, что в Германии украинка может взять свой первый титул в 2022 году.

Напомним, на турнире во Франции Снигур уступила во втором круге.

Рене Тер Велде
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Дарья Снигур

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