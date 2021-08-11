Снигур пробилась в основную сетку турнира в США

Украинка в двух сетах обыграла Софи Чанг





Дарья Снигур / Фото: btu.org.ua

В финале квалификации турнира ITF в Ландисвилле (США) украинка Дарья Снигур (WTA 208) обыграла американку Софи Чанг (WTA 412) со счетом 3:6, 7:6, 11:9.



Матч длился 105 минут, в течение которых Чанг подала восемь эйсов и сделала семь двойных ошибок. Украинка же навылет не подавала, но пять двойных ошибок допустила.

Также Снигур реализовала 4 из 6 брейков против 3 из 8 у оппонентки.

В первом круге основной сетки Снигур сыграет с бразильянкой Беатрис Аддад.

Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку в первом матче турнира в Канаде.