Снигур в тяжелейшем поединке одолела Калинину и вышла во второй раунд турнира ITF в Ноттингеме
Снигур пробилась в основную сетку турнира в США
Украинка в двух сетах обыграла Софи Чанг
Дарья Снигур / Фото: btu.org.ua
В финале квалификации турнира ITF в Ландисвилле (США) украинка Дарья Снигур (WTA 208) обыграла американку Софи Чанг (WTA 412) со счетом 3:6, 7:6, 11:9.
Матч длился 105 минут, в течение которых Чанг подала восемь эйсов и сделала семь двойных ошибок. Украинка же навылет не подавала, но пять двойных ошибок допустила.
Также Снигур реализовала 4 из 6 брейков против 3 из 8 у оппонентки.
В первом круге основной сетки Снигур сыграет с бразильянкой Беатрис Аддад.
Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку в первом матче турнира в Канаде.
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