Снигур проиграла в первом круге квалификации Roland Garros

Дарья уступила в трех сетах





Дарья Снигур / Фото: Большой Теннис Украины

В первом круге квалификации Roland Garros украинка Дарья Снигур (WTA, 208) проиграла итальянке Элизабетте Кочаретто (WTA, 113) со счетом 3:6, 6:2, 1:6.



Матч продлился 112 минут, в течение которых девушки не сделали ни одного эйса. При этом Итальянка допустила пять двойных ошибок протии двух у украинки.

Также Снигур реализовала три из девяти брейк-пойнтов против пяти из десяти у соперницы.

Напомним, ранее украинка Катарина Завацкая пробилась во второй круг квалификации.