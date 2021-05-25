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Снигур проиграла в первом круге квалификации Roland Garros

Дарья уступила в трех сетах

Теннис Grand Slam
19:47
Снигур проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Дарья Снигур / Фото: Большой Теннис Украины

В первом круге квалификации Roland Garros украинка Дарья Снигур (WTA, 208) проиграла итальянке Элизабетте Кочаретто (WTA, 113) со счетом 3:6, 6:2, 1:6.

Матч продлился 112 минут, в течение которых девушки не сделали ни одного эйса. При этом Итальянка допустила пять двойных ошибок протии двух у украинки.

Также Снигур реализовала три из девяти брейк-пойнтов против пяти из десяти у соперницы.

Напомним, ранее украинка Катарина Завацкая пробилась во второй круг квалификации.

Карен Агабекян
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Теги

Roland Garros Дарья Снигур

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