﻿Снігур пройшла у другий тур турніру у Сен-Годенсі

Українка виграла у суперниці з Франції

Дар’я Снігур

У Сен-Годенсі (Франція) у першому колі турніру ITF W60 українка Дар’я Снігур обіграла Маллорі Ноель з Франції з рахунком 6:2, 6:2.

Матч тривав 69 хвилин, упродовж яких українка подала один ейс проти трьох у суперниці. При цьому, у Снігур дві подвійні помилки, тоді як у Ноель їх шість.

Також Снігур реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів проти 1 з 6 у опонентки.

Нагадаємо, раніше Снігур поступилася у другому колі турніру у Франції.