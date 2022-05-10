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﻿Снігур пройшла у другий тур турніру у Сен-Годенсі

Українка виграла у суперниці з Франції
Теннис WTA
22:42
﻿Снігур пройшла у другий тур турніру у Сен-Годенсі
Дар’я Снігур

У Сен-Годенсі (Франція) у першому колі турніру ITF W60 українка Дар’я Снігур обіграла Маллорі Ноель з Франції з рахунком 6:2, 6:2.

Матч тривав 69 хвилин, упродовж яких українка подала один ейс проти трьох у суперниці. При цьому, у Снігур дві подвійні помилки, тоді як у Ноель їх шість.

Також Снігур реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів проти 1 з 6 у опонентки.

Нагадаємо, раніше Снігур поступилася у другому колі турніру у Франції.

Карен Агабекян
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Дарья Снигур

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