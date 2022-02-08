Украинка Снигур не смогла преодолеть квалификацию Australian Open
Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
Украинка в двух сетах разобралась с француженкой Рувруа
Дарья Снигур / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №140) со счетом 6:2, 6:4 уверенно переиграла француженку Марго Рувруа (WTA №479) в первом раунде турнира ITF W60 в Гренобле (Франция).
Матч продлился чуть меньше полутора часа. Украинка реализовала 4 из 5 брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.
Во втором раунде Снигур встретится с победительницей матча между немкой Татьяной Марией (WTA №235) и бельгийкой Исалин Бонавентюр (WTA №222).
Накануне был опубликован обновленный рейтинг WTA.
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