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Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле

Украинка в двух сетах разобралась с француженкой Рувруа
Теннис WTA
20:23
Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
Дарья Снигур / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №140) со счетом 6:2, 6:4 уверенно переиграла француженку Марго Рувруа (WTA №479) в первом раунде турнира ITF W60 в Гренобле (Франция).

Матч продлился чуть меньше полутора часа. Украинка реализовала 4 из 5 брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.

Во втором раунде Снигур встретится с победительницей матча между немкой Татьяной Марией (WTA №235) и бельгийкой Исалин Бонавентюр (WTA №222).

Накануне был опубликован обновленный рейтинг WTA.
Владимир Кириченко
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