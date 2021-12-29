Дарья Снигур: «Столько «бубликов»? Результат полной концентрации»
Снигур – в заявке квалификации турнира в Мельбурне
Байндль отказалась от участия в соревнованиях
Дарья Снигур / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Дарья Снигур (№ 153 WTA) попала в список участниц квалификации турнира WTA в Мельбурне (Австралия).
От участия в турнире отказались экс-украинка, ныне защищающая цвета Бельгии Марина Заневская, француженка Кристина Младенович и украинка Катерины Байндль (Козлова).
Помимо Снигур возможность выступить в квалификации получили японка Май Хонтама и австралийка Арина Родионова.
Напомним, в ноябре Снигур стала чемпионкой турнира серии ITF W100+H в Дубае.