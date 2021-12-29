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Снигур – в заявке квалификации турнира в Мельбурне

Байндль отказалась от участия в соревнованиях
Теннис WTA
20:22
Снигур – в заявке квалификации турнира в Мельбурне
Дарья Снигур / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№ 153 WTA) попала в список участниц квалификации турнира WTA в Мельбурне (Австралия).

От участия в турнире отказались экс-украинка, ныне защищающая цвета Бельгии Марина Заневская, француженка Кристина Младенович и украинка Катерины Байндль (Козлова).

Помимо Снигур возможность выступить в квалификации получили японка Май Хонтама и австралийка Арина Родионова.

Напомним, в ноябре Снигур стала чемпионкой турнира серии ITF W100+H в Дубае.
Владимир Кириченко
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Теги

Дарья Снигур Катерина Козлова

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