Снигур боролась больше двух с половиной часов, но проиграла на старте квалификации US Open
Снигур: «Вернулись к сотрудничеству с Ларисой Савченко»
Украинская теннисистка – о вылете на старте квалификации US Open
14:10
Дарья Снигур / Фото - FacebookУкраинка Дарья Снигур (207-я в мире) дебютировала на взрослом US Open и была близка к победе в первом круге квалификации. Однако уступила грузинке Мариам Болквадзе (167) – 5:7, 6:4, 4:6, прокомментировав поражение от соперницы.
«Обидно, что в предыдущем очном матче я обыграла соперницу. На этот раз те моменты, которые надо было реализовывать, я не реализовала».
До US Open ты, по сути, работала без тренера. Ситуация изменилась в Нью-Йорке?
«Лариса Ивановна Савченко вернулась в мой тренерский штаб как раз перед отъездом в Америку. Планируем после US Open отправиться в Португалию на турнир серии ITF 60k+Н».
Напомним, Снигур сыграла в квалификации всех турниров Большого шлема в этом сезона, однако каждый раз проигрывала в первом круге.
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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