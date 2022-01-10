Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах

Ранее украинская теннисистка пять раз уступала в первом раунде отбора

Фото: ФТУ

19-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась во второй раунд квалификации Australian Open, обыграв Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая – 6:3, 3:6, 6:2.

За 2 часа и 14 минут на корте Снигур выполнила 3 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

Снигур впервые в карьере выиграла матч в квалификации турнира серии Большого шлема. Ранее она пять раз проигрывала в первых поединках отбора. Следующей соперницей украинки станет Ребека Масарова (WTA 163) из Испании.

В 2019 году Снигур выиграла юниорский Wimbledon.

Напомним, во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии пробилась еще одна представительница Украины.