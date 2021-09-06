Соболенко стала второй ракеткой мира. Свитолина сохранила свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Соболенко без проблем вышла в четвертьфинал US Open
Вторая ракетка мира отправила домой бельгийку Мертенс
09:58
Арина Соболенко / Фото - reutersВторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно переиграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1 в четвертом раунде US Open.
За 1 час 11 минут матча Соболенко оформила два эйса, десять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 16-й номер рейтинга WTA Мертенс шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк.
Теперь счет в личных встречах теннисисток стал 6:2 в пользу белоруски.
В четвертьфинале US Open Соболенко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Напомним, Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США во второй раз в карьере.