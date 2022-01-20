Соболенко с трудом вышла во второй раунд Australian Open
Соболенко не без проблем вышла в третий раунд Australian Open
Второй номер рейтинга WTA отправила домой китаянку Синь Ю Ван
07:57
Арина Соболенко / Фото - eurosportВторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла китаянку Синь Ю Ван со счетом 1:6, 6:4, 6:2 во втором раунде Australian Open.
За чуть менее 2 часа матча Соболенко оформила пять эйсов, 19 раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 100-й номер рейтинга WTA пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем раунде Australian Open Соболенко встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Ранее испанка Гарбинье Мугуруса неожиданно проиграла француженке Ализе Корне во втором раунде Australian Open (3:6, 3:6).
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