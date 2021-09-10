Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»
Вторая ракетка планеты Арина Соболенко прокомментировала поражение от 18-летней Эммы Радукану в полуфинале US Open. Белоруска в первом сете упустила преимущество 4:1, сетбол на приеме при счете 6:5 и мини-брейк на тай-брейке. Слова теннисистки приводит пресс-служба турнира.
«Как обычно, у меня было много возможностей, и я ими не воспользовалась. В ключевые моменты подача переставала работать. Я очень разочарована.
Но вот так вышло. Она хорошо сыграла. Это был отличный матч. Она заслужила победу».
О провальном тай-брейке.
«Это называется давление. Поэтому я разочарована. У меня было много шансов, и я их упустила.
Но это жизнь. Если ты не используешь возможности, их использует кто-то другой. Сегодня так и получилось.
Я постараюсь прибавить. Буду работать и бороться. Думаю, однажды у меня все получится».
О сломе в матче.
«Я бы сказала, что в первом сете она не сделала ничего. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Вела 4:2, подавала и допустила двойные, процент первой подачи был низким.
Я бы не сказала, что она что-то сделала. Это я самоуничтожилась».
О Радукану.
«Кажется, что эти две недели у нее все получается. Ей нечего терять. Трибуны за нее, она этим пользуется. Стоит на задней линии, выполняет безумные удары, и у нее все попадает.
Она агрессивна, встречает мяч рано, постоянно выбивает тебя из позиции. Сегодня у меня не получалось гонять ее так, как я хотела».
О стабильности Радукану.
«Сейчас на нее вообще ничего не давит. Трибуны за нее. Ты испытываешь прилив, лупишь и не думаешь, все попадает. Приятное ощущение. У меня такое было. Клево.
Но встает вопрос: когда ты поймешь, что происходит, сможешь ли ты справиться с ожиданиями и давлением? Пока она хорошо играет, на уровне топ-10. Посмотрим, что она покажет в будущем».
Соперницей британки в финале станет ее ровесница.
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