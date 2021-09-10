Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»

Арина Соболенко / фото - Getty Images

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко прокомментировала поражение от 18-летней Эммы Радукану в полуфинале US Open. Белоруска в первом сете упустила преимущество 4:1, сетбол на приеме при счете 6:5 и мини-брейк на тай-брейке. Слова теннисистки приводит пресс-служба турнира.

Но вот так вышло. Она хорошо сыграла. Это был отличный матч. Она заслужила победу».

О провальном тай-брейке.

Но это жизнь. Если ты не используешь возможности, их использует кто-то другой. Сегодня так и получилось.

Я постараюсь прибавить. Буду работать и бороться. Думаю, однажды у меня все получится».