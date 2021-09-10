Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»

Белоруска покинула розыгрыш US Open в полуфинале
Теннис Grand Slam
09:47
Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»
Арина Соболенко / фото - Getty Images

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко прокомментировала поражение от 18-летней Эммы Радукану в полуфинале US Open. Белоруска в первом сете упустила преимущество 4:1, сетбол на приеме при счете 6:5 и мини-брейк на тай-брейке. Слова теннисистки приводит пресс-служба турнира.

  «Как обычно, у меня было много возможностей, и я ими не воспользовалась. В ключевые моменты подача переставала работать. Я очень разочарована.

Но вот так вышло. Она хорошо сыграла. Это был отличный матч. Она заслужила победу». 

О провальном тай-брейке.

  «Это называется давление. Поэтому я разочарована. У меня было много шансов, и я их упустила.

Но это жизнь. Если ты не используешь возможности, их использует кто-то другой. Сегодня так и получилось.

Я постараюсь прибавить. Буду работать и бороться. Думаю, однажды у меня все получится».

О сломе в матче.

«Я бы сказала, что в первом сете она не сделала ничего. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Вела 4:2, подавала и допустила двойные, процент первой подачи был низким.

Я бы не сказала, что она что-то сделала. Это я самоуничтожилась».

О Радукану.

«Кажется, что эти две недели у нее все получается. Ей нечего терять. Трибуны за нее, она этим пользуется. Стоит на задней линии, выполняет безумные удары, и у нее все попадает.

Она агрессивна, встречает мяч рано, постоянно выбивает тебя из позиции. Сегодня у меня не получалось гонять ее так, как я хотела».

О стабильности Радукану.

«Сейчас на нее вообще ничего не давит. Трибуны за нее. Ты испытываешь прилив, лупишь и не думаешь, все попадает. Приятное ощущение. У меня такое было. Клево.

Но встает вопрос: когда ты поймешь, что происходит, сможешь ли ты справиться с ожиданиями и давлением? Пока она хорошо играет, на уровне топ-10. Посмотрим, что она покажет в будущем».

Соперницей британки в финале станет ее ровесница.


 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арина Соболенко Эмма Радукану

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
10 сентября 2021г. 10:08
Ви прікалуєтесь? Сабаленка грала проти Фернандес...
0 0
Ответить
10 сентября 2021г. 09:58
Соболенко играла не против Радукану, а против Леи Фернандес
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Теннис Grand Slam
07:35
18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
Теннис Grand Slam
9 сентября 13:03
Турнир молодых. 18-летняя Радукану выбила олимпийскую чемпионку в четвертьфинале US Open
Турнир молодых. 18-летняя Радукану выбила олимпийскую чемпионку в четвертьфинале US Open
Теннис Grand Slam
8 сентября 21:20
Обзор победы Соболенко над Крейчиковой в четвертьфинале US Open
Обзор победы Соболенко над Крейчиковой в четвертьфинале US Open
Теннис Grand Slam
8 сентября 10:25
Соболенко обыграла Крейчикову и пробилась в полуфинал US Open
Соболенко обыграла Крейчикову и пробилась в полуфинал US Open
Теннис Grand Slam
8 сентября 07:31
18-летняя Радукану: «Даже в квалификации US Open на матчи с моим участием приходили зрители и болели»
18-летняя Радукану: «Даже в квалификации US Open на матчи с моим участием приходили зрители и болели»
Теннис Grand Slam
7 сентября 16:21

Новости: Теннис

Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»
Соболенко – о поражении от Радукану: «Она ничего не сделала. Я самоуничтожилась»
Grand Slam
09:47
Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»
Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»
Grand Slam
08:57
Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Grand Slam
07:35
Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии
Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии
WTA
9 сентября 19:41
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Grand Slam
9 сентября 17:40
Стаховский зачехлил ракетку во втором круге челленджера в Киеве
Стаховский зачехлил ракетку во втором круге челленджера в Киеве
ATP
9 сентября 15:30
Завацкая с боем выиграла стартовый матч на турнире в Германии
Завацкая с боем выиграла стартовый матч на турнире в Германии
WTA
9 сентября 14:52
18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
Grand Slam
9 сентября 13:03
Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Grand Slam
9 сентября 12:48
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
11 сентября 19:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00