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Соболенко одержала волевую победу во втором круге Wimbledon

Белоруска обыграла британку Кэти Бултер
Теннис Grand Slam
20:51
Соболенко одержала волевую победу во втором круге Wimbledon
Арина Соболенко / фото - Getty Images

4-я ракетка мира Арина Соболенко обыграла Кэти Бултер на старте Wimbledon и вышла во второй круг травяного «мэйджора».

Поединок длинною в 2 часа и 5 минут завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу белоруски. 23-летняя Арина, сделала 5 брейков и 11 эйсов, 6 раз ошибившись при подаче. 24-летняя Кэти, занимающая 219-ю строчку рейтинга WTA, реализовала 3 брейк-пойнта, совершила 3 эйса и 2 двойные ошибки.

Соперницей Соболенко во втором круге станет победительница пары Екатерины Александровой и Марии Осорио.

Украинка Катерина Козлова не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Великобритании.

Антон Кривенко
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Арина Соболенко Кэйти Бултер

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