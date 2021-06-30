Барти, уступив 1 сет, обыграла Суарес-Наварро на старте Wimbledon
Соболенко одержала волевую победу во втором круге Wimbledon
Белоруска обыграла британку Кэти Бултер
20:51
Арина Соболенко / фото - Getty Images
4-я ракетка мира Арина Соболенко обыграла Кэти Бултер на старте Wimbledon и вышла во второй круг травяного «мэйджора».
Поединок длинною в 2 часа и 5 минут завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу белоруски. 23-летняя Арина, сделала 5 брейков и 11 эйсов, 6 раз ошибившись при подаче. 24-летняя Кэти, занимающая 219-ю строчку рейтинга WTA, реализовала 3 брейк-пойнта, совершила 3 эйса и 2 двойные ошибки.
Соперницей Соболенко во втором круге станет победительница пары Екатерины Александровой и Марии Осорио.
Украинка Катерина Козлова не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Великобритании.
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