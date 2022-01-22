Соболенко с боем победила Вондрусову и вышла в четвертый круг Australian Open

Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут

Арина Соболенко / фото - Getty Images

2-я ракетка мира Арина Соболенко не без проблем вышла в следующий круг Australian Open. В матче третьего круга белорусская теннисистка победила Маркету Вондрусову (WTA №41) со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут. За это время Соболенко смогла один раз подать навылет, реализовать пять брейкпоинтов из восьми и в последнем сете выиграть шесть геймов подряд, допустив аж десять двойных ошибок. Ее соперница сумела сделать шесть эйсов, выиграть два гейма на приеме и реализовать два брейкпоинта из шести, пять раз ошибившись на подаче.

В четвертом круге Соболенко предстоит сыграть против эстонки Кайи Канепи, которая в своем матче расправилась с Мэддисон Инглис.

Напомним, в параллельном матче Симона Халеп обыграла Данку Ковинич.