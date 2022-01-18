Соболенко с трудом вышла во второй раунд Australian Open

Вторая ракетка мира только в трех партиях выиграла у обладательницы wild-card

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прошла первый круг Australian Open, обыграв обладательницу wild-card Сторм Сандерс – 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 4 минуты. За это время Соболенко выполнила 6 подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 11 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

Во втором круге Соболенко сыграет против Ван Синьюй из Китая.

Напомним, ранее во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышла Симона Халеп.