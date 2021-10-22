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Соболенко сенсационно проиграла Александровой в четвертьфинале Кубка Кремля

Теперь на россиянку ожидает еще один непростой экзамен
Теннис WTA
14:23
Соболенко сенсационно проиграла Александровой в четвертьфинале Кубка Кремля
Екатерина Александрова / Фото – eurosport
37-й номер, российская теннисистка Екатерина Александрова неожиданно обыграла Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинал турнира в Москве – 6:3, 6:4.

За чуть более часа матча Александрова оформила четыре брейка и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, вторая ракетка мира один раз взяла подачу оппонентки, совершила три эйса и столько же двойных ошибок.

В личных встречах теннисисток установилось равенство – 2:2.

В 1/2 финала турнира Александрова сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с румынкой Симоной Халеп.

Ранее Маркета Вондроушова без проблем переиграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля (6:4, 6:2).
Владимир Кириченко
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Екатерина Александрова Арина Соболенко

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