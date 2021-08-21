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Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
Осака не смогла защитить очки за прошлогодний финал
Арина Соболенко / фото - Getty Images
Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
Это случится потому, что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал.
Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайкманн. У Осаки 23 августа станет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати уступившей в первом же матче, – 7010.
Арина Соболенко в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.
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