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Соболенко впервые станет второй ракеткой мира

Осака не смогла защитить очки за прошлогодний финал
Теннис WTA
11:30
Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
Арина Соболенко / фото - Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Это случится потому, что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал. 

Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайкманн. У Осаки 23 августа станет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати уступившей в первом же матче, – 7010.

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.

Рене Тер Велде
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Теги

Арина Соболенко Наоми Осака

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