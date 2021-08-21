Соболенко впервые станет второй ракеткой мира

Осака не смогла защитить очки за прошлогодний финал

Арина Соболенко / фото - Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Это случится потому, что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал.

Японка проиграла в третьем раунде Жиль Тайкманн. У Осаки 23 августа станет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати уступившей в первом же матче, – 7010.

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.