Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале

Белоруске понадобилось два сета для победы над соотечественницей

Арина Соболенко / фото - Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко со счетом 6:2, 6:4.

Белоруска праздновала третью победу над соотечественницей при одном поражении. В прошлом году Соболенко и Азаренко сыграли друг против друга два раза.

Арина проведет пятый полуфинал в этом сезоне и второй на турнире WTA1000: в начале мая она выиграла титул на грунте в Мадриде. Следующая соперница белоруски определится в матче между Каролиной Плишковой и Сарой Соррибес-Тормо.

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