Соболенко без проблем вышла в четвертьфинал US Open
Соболенко: «Я много работала, чтобы выйти в четвертьфинал US Open»
Вторая ракетка мира отметила сложный старт на американском мейджоре
12:01
Арина Соболенко / Фото - sport-express.ruВторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко после победы над Элизой Мертенс (6:4, 6:1) поделилась эмоциями относительно выхода в четвертьфинал на втором «Большом шлеме» в карьере.
Цитирует Арину пресс-служба американского мэйджора.
«Не хочу говорить, что после Wimbledon я этого ожидала, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Я просто очень рада, что вышла в четвертьфинал, потому что мне нравится US Open – особенно когда на трибунах есть болельщики и атмосфера отличная. Конечно, ощущения не такие, как на Wimbledon. Там я впервые вышла в четвертьфинал, все было в новинку».
Есть ощущение, что это обычное дело? После четвертого круга Wimbledon вы бурно праздновали. А здесь вы спокойно прошли четыре круга.
«Я бы так не сказала, потому что в первом матче были проблемы. И я много работала, чтобы выйти в четвертьфинал. Не то чтобы я легко в него пробилась».
Мы много говорим о давлении «Большого шлема». Какие у вас были ощущения в первых матчах? Они отличались от того, что было в прошлом?
«Да, я немного опасалась первого круга, потому что в Цинциннати сыграла не очень хорошо. До US Open было полторы недели, так что я много тренировалась. И после перерыва первый матч на турнире всегда получается сложным. Так что я переживала. К тому же я играла с соперницей, которую победила шесть раз (Ниной Стоянович – прим.ред.). И ты всегда ждешь, что случится матч, в котором у тебя не получится. Так что начало турнир было очень сложным».
В четвертьфинале US Open Соболенко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Напомним, Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США во второй раз в карьере.