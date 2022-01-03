Соболенко: «Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже»
Соболенко: «Я понимаю, как выиграть Grand Slam»
Белоруска поделилась планами на следующий сезон
Арина Соболенко / фото - tennishead.net
Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась амбициозными планами на сезон 2022 года.
Слова Соболенко приводит пресс-служба WTA:
«Думаю, следующий сезон станет лучшим, если я выиграю Grand Slam. В прошлом сезоне два матча, которые я проиграла в полуфиналах, были маленьким шагом к осуществлению данной мечты. Я невероятно нервничала. Сейчас у меня сложилось ощущение, будто я понимаю, как достичь этой цели. Думаю, сейчас я уже не буду так нервничать в полуфинале Grand Slam».
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