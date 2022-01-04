Соперница Калининой: «В матче с Ангелиной я нормально стартовала, но потом она меня просто сделала»

Тем не менее, украинка уступила датской теннисистке

19-летня датская теннисистка Клара Тайсон прокомментировала победу в первом круге турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 2 над украинкой Ангелиной Калининой: «Это был мой первый матч в сезоне, но я не сильно нервничала, если честно. Не знаю, почему. Мне было комфортно на корте. За последние несколько дней мне удалось хорошо потренироваться, думаю, что это сильно мне помогло в плане уверенности в своей игре. На старте матча Калинина играла очень хорошо, я играла довольно нормально. Но потом она меня просто сделала. Я старалась оставаться сосредоточенной, насколько могла, и бороться за каждый мяч, потому что Калинина не допускала много ошибок в первом сете. Я просто старалась найти способ, как выбраться из этой ситуации, и мне неплохо это удалось. Я довольна».

Напомним, на турнире в Мельбурне осталась одна представительница Украины.