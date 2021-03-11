Молчанов и Стаховский прошли в парный четвертьфинал турнира в Биелле
Соперники не выдержали напора. Стаховский и Молчанов в полуфинал парного турнира в Биелле
За выход в финал украинцы посоревнуются с польским дуэтом
Сергей Стаховский и Денис Молчанов / Фото - Facebook
Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский пробились в полуфинал парного турнира в Биелле (Италия) с призовым фондом в €44,820.
В четвертьфинале украинская пара соревновалась с немецким дуэтом в лице Петера Гоевчика и Тобиаса Камке. При счете 6:2, 1:0 в пользу представителей Украины соперники отказались от продолжения матча.
За выход в финал турнира Стаховский и Молчанов будет бороться с польским тандемом – Шимон Вальков и Ян Зелински.
Накануне Стаховский проиграл Андреасу Сеппи в своем стартовом матче турнира в Биелле.
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