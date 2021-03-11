Соперники не выдержали напора. Стаховский и Молчанов в полуфинал парного турнира в Биелле

Сергей Стаховский и Денис Молчанов / Фото - Facebook

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский пробились в полуфинал парного турнира в Биелле (Италия) с призовым фондом в €44,820.





В четвертьфинале украинская пара соревновалась с немецким дуэтом в лице Петера Гоевчика и Тобиаса Камке. При счете 6:2, 1:0 в пользу представителей Украины соперники отказались от продолжения матча.





За выход в финал турнира Стаховский и Молчанов будет бороться с польским тандемом – Шимон Вальков и Ян Зелински.



