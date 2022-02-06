Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Соуза стал триумфатором турнира в Индии

Португалец в трех сетах обыграл Руусувуори
Теннис ATP
18:03
Соуза стал триумфатором турнира в Индии
Фото: пресс-служба турнира

Жоао Соуза (ATP, 137) стал победителем турнира серии ATP250 в Индии, в решающем матче обыграв Эмила Руусувуори (ATP, 87) 7:6 (9), 4:6, 6:1.

Матч продлился почти три часа. Португалец сделал 3 эйса, четырежды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из шести. Финн дважды подал навылет, допустил 4 «двойных» и сделал 3 брейка. Жоао впервые в карьере победил Эмила.

Напомним, что в Монпелье первый титул ATP в карьере завоевал Александр Бублик, обыграв олимпийского чемпиона.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жоао Соуза

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
ATP
20:10
Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции
Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции
ATP
19:58
Соуза стал триумфатором турнира в Индии
Соуза стал триумфатором турнира в Индии
ATP
18:03
Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым
Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым
ATP
17:35
Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Grand Slam
17:30
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
ATP
11:50
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
ATP
05 февраля 22:51
Зверев: «В матче против Имера у меня был только один слабый гейм»
Зверев: «В матче против Имера у меня был только один слабый гейм»
ATP
05 февраля 22:38
Доминик Тим: «Надаль – один из величайших спортсменов в истории»
Доминик Тим: «Надаль – один из величайших спортсменов в истории»
Grand Slam
05 февраля 21:30
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости