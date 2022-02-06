Соуза стал триумфатором турнира в Индии

Португалец в трех сетах обыграл Руусувуори

Фото: пресс-служба турнира

Жоао Соуза (ATP, 137) стал победителем турнира серии ATP250 в Индии, в решающем матче обыграв Эмила Руусувуори (ATP, 87) 7:6 (9), 4:6, 6:1.



Матч продлился почти три часа. Португалец сделал 3 эйса, четырежды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из шести. Финн дважды подал навылет, допустил 4 «двойных» и сделал 3 брейка. Жоао впервые в карьере победил Эмила.

Напомним, что в Монпелье первый титул ATP в карьере завоевал Александр Бублик, обыграв олимпийского чемпиона.