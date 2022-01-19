«Сражайся, чтобы выжить». На Australian Open вспомнили, как Ястремская два года назад драматично уступила Возняцки

Украинка дважды упустила огромное преимущество

Пресс-служба Australian Open вспомнила матч второго круга женского одиночного турнира в 2020 году, в котором встречались украинка Даяна Ястремская и бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки.

Тот мэйджор стал последним в карьере Возняцки. Об уходе из тенниса она объявила еще до старта Шлема. Таким образом, Ястремская могла стать последней соперницей в карьере датчанки.

В первом сете украинка вела со счетом 5:1, но упустила партию, во втором – снова имела два брейка преимущества, однако опять проиграла.

Пресс-служба австралийского мэйджора видеообзор того матча подписала следующим образом: «Каролин Возняцки сражалась, чтобы выжить».