Стадион US Open во время урагана залило дождем через закрытую крышу

На арене был назначен матч Калининой

фото - US Open

1 сентября матчи US Open на стадионе Луи Армстронга были прерваны преждевременно. На Нью-Йорк обрушился ураган с сильным ветром и дождем.

Крыша арены не выдержала и вода начала затапливать корт и трибуны. Из-за этого матч между Диего Шварцманом и Кевином Андерсоном несколько раз прерывался. Позже он был остановлен и перенесен. Также сегодня состоится игра Ангелины Калининой.

Sideways rain roaring into Louis Armstrong Stadium. pic.twitter.com/X08DjmRUSM — Darren Cahill (@darren_cahill) September 2, 2021

Недавно стала известна третья соперницаЭлины Свитолиной на US Open/