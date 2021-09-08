Стаховский: «Единственное, что меня до сих пор держит в спорте, – сборная Украины»

227-я ракетка мира – о своей мотивации

Сергей Стаховский / Фото - tennisua.org Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 227) рассказал о своей мотивации, которая позволяет ему выступать на высоком уровне.



«Единственное, что меня до сих пор держит в спорте, – сборная Украины. Мы не доходили до стадии мировой группы. Это то, чего я с командой не достиг, и это меня мотивирует. Четыре раза мы играли матчи плей-офф, но не получилось. Сейчас для меня будет последний шанс, имя соперника узнаем после US Open. Если мы туда попадем, к следующему сезону я буду поддерживать форму, чтобы не стать обузой, а только помогать команде».



Накануне Йелле Селса (ATP, 318) 6:2, 6:3.

Вторая ракетка Украины(ATP, 227) рассказал о своей мотивации, которая позволяет ему выступать на высоком уровне.Накануне Стаховский уверенно выиграл стартовый матч турнира серии Challenger в Киеве у(ATP, 318) 6:2, 6:3.

Владимир Кириченко