Стаховский без проблем вышел во второй круг киевского Challenger
Стаховский: «Единственное, что меня до сих пор держит в спорте, – сборная Украины»
227-я ракетка мира – о своей мотивации
Сергей Стаховский / Фото - tennisua.orgВторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 227) рассказал о своей мотивации, которая позволяет ему выступать на высоком уровне.
«Единственное, что меня до сих пор держит в спорте, – сборная Украины. Мы не доходили до стадии мировой группы. Это то, чего я с командой не достиг, и это меня мотивирует. Четыре раза мы играли матчи плей-офф, но не получилось. Сейчас для меня будет последний шанс, имя соперника узнаем после US Open. Если мы туда попадем, к следующему сезону я буду поддерживать форму, чтобы не стать обузой, а только помогать команде».
Накануне Стаховский уверенно выиграл стартовый матч турнира серии Challenger в Киеве у Йелле Селса (ATP, 318) 6:2, 6:3.
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