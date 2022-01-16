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Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»

Бывший украинский теннисист – о ситуации с депортацией серба из Австралии
Теннис Grand Slam
13:15
Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»
Фото: ФТУ

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии. Слова Стаховского приводит lequipe.fr:

«Эта история никак не связана ни со спортом, ни даже с законом. Это внутренние австралийские разборки. К сожалению.

Если бы Джоковичу не разрешили приехать, он бы и не приехал. Но он получил необходимое разрешение. А потом, как только он прилетел, они решили, что он не имеет права. Не очень-то дружелюбно. Как будто его специально пустили, чтобы устроить политическую историю и запустить спор вокруг вакцинации.

И очень странно, что они отправили домой игрока, который провел в Австралии 10 дней. На каком основании? В итоге теннису эта история ничего не дала. Новаку она ничего не дала. И я сомневаюсь, что она что-то дала Австралии.

Вопрос вакцинации – это личное дело каждого. Новак понимает, что без прививки в его жизни возникнут препятствия. Это современные реалии. Нужно адаптироваться. Но вирус мы пока не победили. Сейчас бустеры требуют раз в полгода.

Скоро будет раз в месяц? А какие будут последствия? Не будем забывать, что Жереми Шарди привился, а потом пять месяцев не мог играть.

И если теперь наказывать людей за то, что они выражают свое мнение, то мы живем в очень опасном мире.

Поддержали ли Новака игроки? Вы должны понимать, что теннис – индивидуальный спорт. Мы каждый день играем друг против друга. И, может быть, кто-то не до конца понимал ситуацию, думал, что Новак не получил необходимые документы.

Вообще в вопросе о поддержке нужно говорить про руководителей. Вот они ее не демонстрировали. Но они ее никогда не демонстрируют.

А оставшиеся в сетке игроки могут считать, что им повезло. Если бы Новаку дали сыграть, вряд ли он бы хоть сет проиграл. Психологически он очень силен, а когда он зол, играть с ним почти невозможно.

Конечно, будут негативные последствия, но я не думаю, что для него что-нибудь изменится. Он никогда не отклоняется от своего курса, от своих убеждений.

Новак будет бороться до конца. Не будем забывать, что в детстве он пережил войну в Югославии. Он столкнулся с тем, с чем никто из нас не сталкивался. У него невероятный настрой. Он никогда не сдастся.

Конечно, будут страны, где введут те же критерии и те же ограничения. Но вообще странно лишать себя одного из лучших игроков в истории только из-за того, что у него другое мнение».


Ранее Джокович прокомментировал решение суда о депортации.

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Сергей Остапенко
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Сергей Стаховский Новак Джокович

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