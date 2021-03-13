Стаховский и Молчанов досрочно завершили борьбу в парном финале турнира в Биелле

Сергей Стаховский и Денис Молчанов / фото - btu.org.ua

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский в парном финале турнира в Биелле (Италия) досрочно завершили борьбу.

В финале украинская пара соревновалась с французским дуэтом в лице Кантена Алиса и Тристана Ламазина. При счете 1:6, 0:2 в пользу представителей Франции украинский дуэт отказался от продолжения матча из-за травмы у Дениса Молчанова.

Соперники провели на корте 36 минут, французская пара оформила три брейка.

Напомним, что Денис Молчанов в этом году выиграл 3 парных титула на «челленджерах», Сергей Стаховский в последний раз играл в парном финале на уровне ATP / ATP Challenger в 2019 году.

Илья Марченко покинул турнир в Биелле за шаг до финала.