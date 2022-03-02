Стаховский: «Я никогда ни в кого не стрелял, но если это будет нужно, я смогу»
Стаховский: «Испытывая насилие путинского режима, видя слезы на глазах людей, у меня только один вывод – мы должны победить»
Теннисист призывает всех не сдаваться
Фото: instagram.com/alexis_atteret
Украинский теннисист Сергей Стаховский
опубликовал пост в своем Instagram по поводу событий в Украине:
Испытывая все это насилие, которое навязывают нам российские войска и путинский режим… видя слезы на глазах проходящих мимо людей, которые не уверены в своем будущем… приводит меня только к одному выводу… мы должны победить… МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина все призовые за турнир в Мексике направит украинской армии.
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