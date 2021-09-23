Стаховский поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP. Рублев дебютировал в топ-5
Стаховский из-за болезни снялся уже с трех турниров
Последним стал челленджер в Орлеане
Сергей Стаховский / Фото: Инстаграм
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР 220) в Instagram сообщил, что заболел и поэтому снялся с челленджера в Орлеане.
«К сожалению, после парного финала на Kyiv Open, я заболел. Это достаточно сильно выбило меня из физических кондиций.
Мне пришлось сняться с соревнований в Ренне и Биеле. И, к сожалению, мне также придется отказаться от выступления на одном из лучших челленджеров в ATP-туре – в Орлеане.
Я надеюсь начать подготовку к турниру в Бресте и Кубку Дэвиса в ближайшее время».
Напомним, Стаховский в составе сборной Украины должен сыграть в матчах Кубка Дэвиса против Норвегии.
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