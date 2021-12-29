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Стаховский: «Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?»

Украинский теннисист – о решениях своих соотечественников
Теннис ATP
17:58
Стаховский: «Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?»
Сергей Стаховский / Фото - Facebook
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал о своем отношении к спортсменам, которые едут выступать в Россию.

«Самый патриотичный спортсмен? Это несправедливый титул. Возможно, один из них, потому что многие не выставляют ничего в социальных сетях. Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?».


«Нормально. Это их решение – со спортивной стороны. Каждый сам принимает решение и ведет свою карьеру. Если это спортсмен, который готовится за государственные деньги, ему платится какая-то зарплата или стипендия – это одно дело».


«А когда спортсмен всю жизнь не получал поддержки, кроме Олимпийских циклов и за медали, то он сам ведет свою карьеру и ее финансирует».


«В таком случае он имеет право сам решать ехать туда или нет, но должен также понимать последствия своего решение. Потому что последствия точно будут».


«Когда спортсмен едет выступать в Россию, то должен понимать, что может словить очень много негатива, который отразится на популярности в стране».


Ранее 35-летний теннисист завершил карьеру в сборной Украины, а также заявил, что после Открытого чемпионата Австралии продолжит выступать в Туре, но только в парном разряде.

Владимир Кириченко
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Сергей Стаховский

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