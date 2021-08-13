Стаховский: «Политика – это компромиссы, состоящие из несовместимых вещей, а я на такое идти не готов»
Стаховский: «Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса»
Украинский теннисист – о важности выступления за сборную
Сергей Стаховский / фото - Getty Images
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о том, как хотел бы завершить карьеру.
«Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде, неважно на какой стадии, но в финале.
Выступления за сборную для меня всегда были приоритетными, за все годы я не участвовал только в одном матче.
Надеюсь, та цель, которую мы поставили с ребятами – попасть в мировую группу – будет достигнута. У нас есть шанс».
Сергей Стаховский рассказал о своей гражданской позиции.
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