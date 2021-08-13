Стаховский: «Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса»

Сергей Стаховский / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о том, как хотел бы завершить карьеру.

Выступления за сборную для меня всегда были приоритетными, за все годы я не участвовал только в одном матче.

Надеюсь, та цель, которую мы поставили с ребятами – попасть в мировую группу – будет достигнута. У нас есть шанс».